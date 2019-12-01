Más de cinco mil peregrinos queretanos avanzan rumbo al Tepeyac sin incidentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 18:26:10

Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- El acompañamiento brindado por el Gobierno del Estado, a través de un operativo de prevención y seguridad supervisado por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, ha permitido que el recorrido de las y los peregrinos hacia el Tepeyac se realice de manera tranquila y segura durante su paso por la Sierra Gorda.

Hasta el momento, se ha mantenido un avance sin contratiempos por los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, continuando hacia la zona del semidesierto queretano.

La participación de la columna femenina se incrementó a dos mil peregrinas, quienes continuaron su trayecto hasta el punto de descanso en la comunidad de Peña Blanca, municipio de Peñamiller. La columna varonil registra poco más de tres mil 300 participantes, con arribo al municipio de Pinal de Amoles, y el número incrementa con su llegada al municipio de Peñamiller.

El dispositivo de acompañamiento interinstitucional ha permitido que, únicamente se hayan brindado atenciones menores, principalmente por ampollas, rozaduras, toma de signos vitales, malestares estomacales y deshidratación, sin reportarse traslados ni códigos de urgencia.

Por parte de la Secretaría de Salud del Estado se reportan 670 consultas médicas. Para prevenir la deshidratación, se distribuyeron nueve mil 342 sobres de Vida Suero Oral, además de 326 frascos de plata coloidal para la desinfección de agua y alimentos, y 74 litros de gel antibacterial para su uso en ausencia de agua y jabón.

En materia de promoción de la salud, se impartieron 138 pláticas grupales con la participación de cuatro mil 978 asistentes, compartiendo recomendaciones para reducir riesgos como el uso de prendas que cubran cuello, brazos y piernas, aplicación de repelente contra insectos, protector solar, sombrero o gorra, y procurar descansar en lugares con sombra.

Respecto al ámbito de saneamiento, se verificaron las condiciones de 160 baños y se han distribuido 462 kilogramos de cal para reducir riesgos de propagación de enfermedades.

En apoyo a la inocuidad alimentaria, se impartieron 243 pláticas de higiene a 669 personas encargadas de la preparación y venta de alimentos y bebidas, además de evaluar 483 establecimientos ambulantes para verificar el cumplimiento de medidas sanitarias.

Todas estas acciones se realizan con la participación de personal de la Dirección de Servicios de Salud, la Jurisdicción Sanitaria número cuatro y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), en coordinación con instituciones estatales y municipales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de las y los peregrinos, fortaleciendo la cultura de la prevención y la cooperación interinstitucional en este tradicional evento.