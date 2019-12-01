Más de 800 mil pesos impulsan hogares dignos en Jiquilpan con la cuarta entrega de “Mejora tu Vivienda”

Más de 800 mil pesos impulsan hogares dignos en Jiquilpan con la cuarta entrega de “Mejora tu Vivienda”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:23:11
Jiquilpan, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Este domingo, el Gobierno Municipal realizó la cuarta entrega del programa “Mejora tu Vivienda”, una iniciativa que continúa respaldando directamente a las familias del municipio y fortaleciendo la economía de los hogares jiquilpenses.

Con una inversión superior a los 800 mil pesos, decenas de familias recibieron apoyos que les permitirán mejorar sus viviendas y avanzar hacia hogares más dignos, funcionales y seguros.

Desde el Gobierno Municipal, se continúan impulsando programas que transforman los hogares de Jiquilpan, trabajando todos los días para construir un municipio con más oportunidades para todas y todos.

