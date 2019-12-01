Más de 800 mil pesos impulsan hogares dignos en Jiquilpan con la cuarta entrega de “Mejora tu Vivienda”

Jiquilpan, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Este domingo, el Gobierno Municipal realizó la cuarta entrega del programa “Mejora tu Vivienda”, una iniciativa que continúa respaldando directamente a las familias del municipio y fortaleciendo la economía de los hogares jiquilpenses.
Con una inversión superior a los 800 mil pesos, decenas de familias recibieron apoyos que les permitirán mejorar sus viviendas y avanzar hacia hogares más dignos, funcionales y seguros.
Desde el Gobierno Municipal, se continúan impulsando programas que transforman los hogares de Jiquilpan, trabajando todos los días para construir un municipio con más oportunidades para todas y todos.