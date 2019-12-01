Más de 7 mil michoacanas y michoacanos han sido deportados este año, denunció Fabiola Alanís

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís denunció que más de 7 mil michoacanas y michoacanos han sido deportados desde los Estados Unidos en lo que va de este año, mediante redadas inhumanas y profundamente racistas dirigidas principalmente a personas de origen latino.

Desde la tribuna del Congreso del Estado expuso que de acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno de México, las persecuciones se están llevando a cabo en centros de trabajo, en escuelas, en barrios y en ciudades, donde históricamente han vivido y trabajado: "Nuestras hermanas y hermanos migrantes hoy enfrentan una de las más fuertes embestidas en contra de sus derechos y de su dignidad" .

Recordó con indignación que en menos de un año de la administración de Donald Trump, el Servicio de Administración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha cobrado la vida de dos hermanos migrantes: "Nuestro paisano, Jaime Alanís, originario de Zinapécuaro, quien trabajaba como jornalero en una granja de California, murió al tratar de escapar de una redada en su lugar de trabajo, en julio de este año y nuestro paisano, Silverio Villegas, oriundo de Irimbo, quien trabajaba como cocinero en Chicago, fue asesinado por un disparo realizado por agentes migratorios, apenas el mes pasado".

Destacó la legisladora de Morena que los efectos de la política anti-migratoria de los Estados Unidos han alcanzado niveles nunca vistos en materia de violación de derechos humanos y de amenazas al bienestar de nuestra comunidad migrante en ambos lados de la frontera.

Ante este contexto, puntualizó Fabiola Alanís, es urgente que, como integrantes del Poder Legislativo, "impulsemos las reformas necesarias para mejorar la protección de nuestras y nuestros hermanos migrantes y sus familias en ambos lados de la frontera".