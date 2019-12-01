Más de 30 mil personas acudieron al Centro de Querétaro en primer fin de semana de actividades navideñas: Felifer Macías

Más de 30 mil personas acudieron al Centro de Querétaro en primer fin de semana de actividades navideñas: Felifer Macías
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:42:25
Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre 2025.- El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, informó que más de 30 mil personas acudieron al primer cuadro de la ciudad durante el primer fin de semana de actividades navideñas, tras la inauguración del árbol de Navidad en Plaza de Armas y otros espacios emblemáticos.

Desde la semana pasada, detalló, el municipio, en coordinación con el gobernador, puso en marcha una ruta festiva que incluye Plaza de Armas, Jardín Guerrero, Plaza Fundadores, los andadores de 5 de Mayo y Madero, así como la Alameda Hidalgo, que fue decorada especialmente para la temporada.

Destacó que el objetivo es ofrecer a las familias un recorrido atractivo y seguro en el Centro Histórico, invitando a la ciudadanía a disfrutar de los espacios públicos durante diciembre. “Nuestro hermoso centro histórico está listo para recibirlos; vayan con su familia y se la van a pasar muy bonito”.

Con estas actividades, detalló, el municipio busca fortalecer la convivencia social y el turismo local, consolidando al Centro Histórico como uno de los principales puntos de encuentro durante las celebraciones decembrinas.

Noventa Grados
