Mas de 3 mil máquinas tragamonedas decomisadas en gobierno de Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 11:53:20
Morelia, Michoacán, a 04 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que durante su administración han sido decomisadas tres mil 300 máquinas tragamonedas en diversos municipios del estado, dispositivos que estarían controlados o impuestos por el crimen organizado.

En el marco de la destrucción de 803 máquinas desde el Estadio Morelos, el mandatario estatal señaló, es fundamental que los jóvenes y padres de familia entiendan que esta es una actividad latente de delito e inseguridad para los lugares en que son instalados.

Enfatizó que cada peso insertado para jugar en ellas representa ingresos económicos para el crimen organizado.

Lugares con este tipo de máquinas son una fuente de atracción del delito y la violencia, pues hay comisión de otros ilícitos como el homicidio y la extorsión, reiteró.

Finalmente, Ramírez Bedolla hizo un llamado a alcaldes y policías municipales para que atiendan al llamado de autoridades federales y del orden estatal para impedir la instalación de estas máquinas y decomisar las ya colocadas.

Noventa Grados
