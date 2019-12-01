Más de 24 mil tarjetas Contigo entregadas en todo Querétaro

Querétaro, Querétaro, 3 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, informó que ya se han entregado 24 mil 235 tarjetas Contigo en los 18 municipios de la entidad, con el objetivo de apoyar a mujeres, jóvenes, hombres trabajadores y productores del campo.

Luis Nava destacó que este programa representa un respaldo directo para las familias queretanas y una estrategia que busca reducir desigualdades, pues con la puesta en marcha de este programa se fortalece la economía familiar.

“Estamos impulsando a las mujeres, apoyando a los jóvenes en su formación y reconociendo el esfuerzo de los hombres trabajadores y que a veces necesitan un poquito más para las necesidades de su familia; además de apoyar a los productores del campo. Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás”, afirmó.

De acuerdo con las cifras, la mayoría de las entregas corresponden a la Tarjeta Mujeres Contigo con 23 mil 693 beneficiarias, seguida de 158 tarjetas para hombres trabajando en la formalidad, 177 para jóvenes estudiantes y 207 para productores del campo.

Los municipios con mayor número de apoyos entregados son Querétaro con siete mil 430, El Marqués dos mil 286 y San Juan del Río dos mil 284, mientras que en los municipios serranos como Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles también se han realizado entregas que impactan directamente a las familias más necesitadas.