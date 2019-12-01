Más de 2 mil policías listos para combatir la violencia de género en Michoacán: Seimujer

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina y la Policía Auxiliar, realizó la clausura del Curso Especializado en Materia de Primer Respondiente con Perspectiva de Género, en donde participaron 2 mil 134 personas servidoras públicas.

En total fueron 960 mujeres y mil 174 hombres, mediante más de 40 jornadas de formación presenciales y virtuales realizadas en 15 municipios del estado, así como en sedes regionales con participación intermunicipal. Entre las corporaciones participantes se encuentra la Policía Auxiliar, con la participación de 405 elementos.

El curso forma parte del Programa Integral de Sensibilización y Formación en Materia de Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres, implementado en el marco de la Alerta de Violencia de Género, y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del personal policial para la prevención, atención e intervención ante casos de violencia contra las mujeres, con enfoque de derechos humanos y no revictimización.

Durante la clausura, Anguiano González, destacó que la formación de quienes actúan como primer respondiente es clave para garantizar una atención digna y efectiva a las mujeres en situación de violencia, y subrayó que la seguridad pública debe construirse desde una actuación policial profesional, empática y libre de prejuicios.

Por su parte, Cruz Medina subrayó la importancia de las capacitaciones en perspectiva de género y reconoció que el curso permitió capacitar a personal, quienes ahora cuentan con mayores herramientas para acercarse, contener y canalizar con respeto y sensibilidad, garantizando una atención digna, segura y humana para las mujeres.

La formación abordó temas como perspectiva de género, actuación policial como primer respondiente, prevención de la revictimización, masculinidades y violencia contra las mujeres, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias institucionales y a una respuesta más adecuada desde el primer contacto.