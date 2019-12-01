Más de 163 mil habitantes de 48 pueblos originarios ya ejercen el autogobierno: Bedolla

Más de 163 mil habitantes de 48 pueblos originarios ya ejercen el autogobierno: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:28:24
Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- En el estado suman 48 comunidades indígenas que han accedido al autogobierno, ejerciendo derechos establecidos en la Constitución de Michoacán, como autonomía, presupuesto directo, educación y seguridad, entre otros, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Destacó que de esta manera la entidad avanza hacia la justicia social, ya que más de 163 mil habitantes de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios purépecha, otomí, nahua, matlazinca o pirinda y mazahua, ahora deciden la aplicación de los recursos que por ley les corresponden. 

Ramírez Bedolla explicó que durante décadas a las comunidades indígenas se les excluía, por ello se encabezaron reformas para garantizar el fortalecimiento de su autonomía. 

“Hoy las comunidades cuentan con la libertad de elegir de manera consensuada, cuáles son las acciones que se ejecutarán para atender las demandas con mayor urgencia”, resaltó el mandatario.

Detalló que con esta reforma a la legislación estatal las comunidades construyen obra pública de primera necesidad y ejemplo de ello son las redes de agua potable, plantas tratadoras de aguas residuales, rehabilitación de carreteras, escuelas e infraestructura básica, las cuales se ha construido a través del autogobierno.

Noventa Grados
