Más de 150 MDP se invertirán en el rescate del Lago de Pátzcuaro este año
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:18:40
Pátzcuaro, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Son tres los proyectos para el rescate del Lago de Pátzcuaro previstos para lo que resta del año, informó Julio Arreola Vázquez, edil de dicha demarcación.

Detalló que se trata de la intervención de las plantas de tratamiento de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio, con una inversión superior a los 150 millones de pesos.

Según datos proporcionados por el alcalde, las licitaciones para estos proyectos se llevarán a cabo en el mes de septiembre, con el objetivo de iniciar los trabajos de manera inmediata.

"El próximo año se verán algunas otras acciones como es la construcción de la planta de tratamiento en la comunidad de Las Trojas para poder llevar todas las descargas domésticas que se encuentran en la parte de la salida a Morelia y también otras acciones como el saneamiento de río y un ecoparque en la zona de transición entre la planta de San Pedrito y el Lago de Pátzcuaro", comentó Arreola Vázquez en entrevista.

Agregó que del año pasado a la fecha, se han aplicado alrededor de 100 millones de pesos en la rehabilitación del Lago de Pátzcuaro.

"En la construcción de las presas de gavión, o de la derrama acomodada, las reforestaciones, las cosechas de lirio, la compra de la maquinaria acuática y el empleo temporal de mil personas", indicó el presidente municipal de Pátzcuaro.

