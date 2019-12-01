Más de 14 mil beneficiados en Charapan y Los Reyes con rehabilitación carretera: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 11:59:56

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- Con la rehabilitación de tramos carreteros que conectan a comunidades con autogobierno de los municipios de Charapan y Los Reyes, más de 14 mil habitantes cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), fueron intervenidos 23 kilómetros de los tramos carreteros comprendidos entre Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho y San Antonio-San Isidro.

Detalló que el Gobierno de Michoacán destinó alrededor de 38 millones de pesos para esta obra de suma importancia, por la cual transitan alrededor de 5 mil vehículos.

“Hemos rehabilitado más de mil 800 kilómetros de tramos carreteros, de un total 3 mil 300 kilómetros del total de la red estatal”, afirmó Ramírez Bedolla.

Manifestó que la rehabilitación carretera se ejecuta bajo el esquema multianual, el cual contempla mantenimiento permanente hasta el 2027.