Más de 130 mil personas desaparecidas evidencian crisis de inseguridad en México: Tejeda Cid

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:40:18

Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- México atraviesa por una grave crisis de inseguridad, que se manifiesta con la desaparición de más de 130 mil personas en los últimos 20 años, lamentó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al hacer referencia a las cifras reveladas por la propia presidencia de la República, Tejeda Cid destacó que, de 2006 a las fecha, se tiene el registro de 132 mil 572 personas desaparecidas y no localizadas, lo que evidencia la urgencia de implementar estrategias efectivas en materia de prevención del delito, protocolos de actuación inmediata y capacitación policial.

“En los últimos 7 años, de gobiernos de Morena han desaparecido 70 mil 94 personas; mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto fueron 32 mil 461; en el gobierno de Felipe Calderon fueron 16 mil 976 casos de desaparición. Vemos un alarmante incremento en la desaparición de personas y lo que es peor, miles de casos no son investigados por falta de datos, o muchos se quedan empolvándose en las fiscalías, además de acompañamiento a las familias de los desaparecidos”.

El legislador panista también alertó sobre la situación en Michoacán, donde la inseguridad derivó en la desaparición de cientos de personas; en 2024 se registraron 857 y en 2025 ascendió a 862 personas; “estos datos afectan a cientos de familias y a toda la sociedad que vive con el miedo constante de no regresar a casa”.

“Más allá de un tema político, la inseguridad se ha metido a cada hogar en nuestro país y estado, no podemos seguir relatando cifras como un parte de novedades al terminar un desfile, debemos tomar acciones puntuales y generar los cambios que urgen por el bien de todos”.

Por lo anterior, informó que las y los legisladores del Partido Acción Nacional trabajan de manera activa en propuestas que presentarán en próximas semanas, orientadas a atender la crisis de desapariciones y fortalecer la seguridad en el país.

1. Ley General contra la Extorsión: para unificar definiciones y protocolos en todo el país e implementar un registro nacional del delito.

2. Ley General de Seguridad Carretera: para establecer protocolos y promover el uso de inteligencias en carreteras.

3. Fondo Nacional de Infraestructura para la Seguridad Digital: para impulsar la videovigilancia y monitoreo.

4. Ley General de Coordinación para el Apoyo Extraordinario en Seguridad Pública con Condicionalidad de Fondos Federales a Resultados Verificables: para regular la participación y resultados de las fuerzas armadas.

5. Estándar Nacional Obligatorio de Carrera Policial: certificación periódica de elementos.

6. Sistema Nacional de Justicia Digital: para contar con expedientes y carpetas digitales.

7. “Ley Barredora” contra el Contrabando y la Evasión: para verificar la distribución de combustibles y establecer responsabilidades automáticas.

8. Fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de seguridad: dar a gobiernos municipales de mejores herramientas para el combate a la inseguridad.

9. Seguimiento a la creación e instalación de la Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: para dar cauce institucional, legislativo y de supervisión a una estrategia específica para Michoacán.