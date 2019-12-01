Más de 13 mil personas con discapacidad en Michoacán reciben pensión del Bienestar: Andrea Serna

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre del 2025.- En el estado de Michoacán, más de 13 mil personas son beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad Total y Permanente, esquema que busca fortalecer su autonomía y mejorar su calidad de vida, así lo dio a conocer Andrea Serna Hernández, titular de la Secretaría de Bienestar estatal (Sedebi).

La funcionaria estatal precisó que la entidad se encuentra entre los 24 estados del país donde este apoyo se otorga de manera universal; detalló que el programa contempla a mujeres de 30 a 59 años y a hombres de hasta 64 años, ya que al cumplir 60 y 65 años, respectivamente, las y los beneficiarios pasan automáticamente al padrón de la pensión para adultos mayores.

Explicó que este respaldo económico cuenta con sustento constitucional y se financia de forma conjunta, con una aportación del 50 por ciento por parte del Gobierno del Estado y otro 50 por ciento de la federación, lo que permite asegurar la continuidad del programa; añadió que, de manera paralela, se promueven acciones para incentivar el autoempleo y la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad.

Asimismo, Andrea Serna informó que el monto del apoyo es de tres mil 200 pesos bimestrales y adelantó que el próximo año se llevará a cabo una nueva jornada de inscripción para quienes aún no estén registrados o hayan adquirido recientemente una discapacidad permanente.

Subrayó que uno de los requisitos principales es contar con un certificado médico válido, cuya revisión final es realizada por instancias federales, por lo que debe ser validado por la Sedebi previamente para evitar incidencias en el registro.