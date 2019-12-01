Más de 113 mdp para nuevos espacios en la Universidad Rosario Castellanos en Zacapu: Rogelio Zarazúa

Zacapu, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Con una inversión de más de 113 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) construye nuevos espacios educativos para la Unidad Académica Zacapu de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), un proyecto estratégico enmarcado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que actualmente registra un 7 por ciento de avance físico.

Así lo informó el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, quien detalló que el complejo educativo incluirá la construcción de un auditorio moderno, un edificio especializado para las licenciaturas en Enfermería y Medicina, otro módulo de aulas, además de infraestructura exterior integral que comprende estacionamiento, red de media tensión, techumbre y cerco perimetral en beneficio directo de 300 estudiantes.

Detalló que esta obra se ejecuta en estrecha coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCIHTI) del Gobierno de México, mediante recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026, consolidando una red de planteles de educación superior que también impacta a municipios como Múgica y Zitácuaro.

Por último, el titular de la SCOP exhortó a las y los jóvenes de la región a aprovechar la oportunidad de estudiar cerca de sus lugares de origen, de forma presencial y gratuita, con plena validez oficial y sin presentar examen de admisión.

La Unidad Académica Zacapu de la UNRC ofrece las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, y Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial.