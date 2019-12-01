Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- Del pasado 22 de noviembre al día 25 de este mes, la cifra de trámites de renovación de licencias pasó de siete mil 264 operaciones a 11 mil 129, equivalentes a 24 millones 193 mil 987 pesos, incremento que demuestra el interés de la ciudadanía en regularizarse, destacó el secretario de Finanzas y Administración, José Luis Tapia Zavala.

Manifestó que con el beneficio de la condonación del 100 por ciento en multas y recargos, a través del programa "Ponte a mano, regularízate", la población ha aprovechado la oportunidad de renovar un documento tan importante como es la licencia de conducir.

Recordó que el programa tiene vigencia hasta el 15 de diciembre, motivo por el cual invitó a las personas que tienen licencias de conducir vencidas a acudir a los módulos y a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), establecidos en toda la entidad, con la intención de renovarlas sin costos extraordinarios y ponerse al corriente.

Asimismo, enfatizó que el trámite de la renovación y expedición de licencias de conducir es personal y se realiza directamente en las oficinas de Recaudación; además, el pago se efectúa con tarjeta de crédito o débito. Si alguien, por cualquier motivo, solo puede realizar la operación en efectivo, debe solicitar una línea de pago y acudir a una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia.

Finalmente, Tapia Zavala exhortó a la población a no caer en el engaño de páginas que ofrecen promociones o descuentos mediante supuestos gestores, totalmente ajenos a la Secretaría de Finanzas y Administración y al Satmich. Advirtió que recurrir a estos sitios implica la pérdida de dinero, la falta de registro institucional sobre la vigencia de las licencias de conducir y el riesgo de que los datos personales queden en manos de desconocidos.