Más de 100 mil mujeres han recibido atención gratuita e integral en los 127 Centros LIBRE: Bedolla

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Más de 100 mil mujeres michoacanas han sido atendidas a través de los 127 Centros LIBRE distribuidos en el estado, espacios comunitarios y gratuitos diseñados para brindar respaldo integral a las mujeres y a sus hijas e hijos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que, de enero de 2025 al 7 de noviembre de este año, se han otorgado más de 104 mil servicios a mujeres víctimas de violencia, entre los que destacan la orientación jurídica y el acompañamiento psicológico, con el propósito de brindarles las herramientas necesarias para que alcancen su autonomía económica.

Ramírez Bedolla destacó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno federal ha invertido 106.7 millones de pesos en esta estrategia, lo que también permite ofrecer seguimiento de trabajo social a mujeres, adolescentes y niñas.

Los Centros LIBRE operan en 105 municipios y 22 comunidades indígenas del estado, y cuentan con la colaboración de 5 mil 756 tejedoras de la patria. Esta red facilita que las michoacanas accedan sin costo a servicios y mecanismos para ejercer plenamente sus derechos.

En estos espacios se imparten talleres mediante los cuales las usuarias desarrollan habilidades, fortalecen su independencia financiera y construyen proyectos de vida libres de violencia. Asimismo, algunos centros disponen de ludotecas, salas de lactancia y consultorios médicos para ofrecer un servicio más cercano y completo.