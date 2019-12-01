Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- El legislador federal Marko Cortés Mendoza defendió la designación de su hermano, David Cortés Mendoza, como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Morelia.

Aseguró que las encuestas internas lo colocaron como el perfil mejor posicionado. Cuestionado sobre si la designación podría percibirse como una imposición por el parentesco entre ambos, el legislador sostuvo que David Cortés tiene trayectoria política propia.

“Llega con una historia muy larga y desde muy chico, además. En la campaña de Vicente Fox, me acuerdo que David era un niño y andaba con todo apoyando. Y así, campaña tras campaña, haciendo su propio camino, haciendo su propia historia. Cuenta con el aval de las y los morelianos; ha ganado elecciones de manera contundente, con el apoyo de la gente”, declaró.

Marko Cortés aseguró que la designación se definió con base en mediciones y que los demás aspirantes a la coordinación reconocieron el resultado y respaldan a su hermano. Entre ellos mencionó a Adolfo Torres y Yankel Benítez.

“A diferencia de lo que está pasando en otros partidos, donde se están dando hasta con la cubeta, acá hay cohesión. Hubo reglas claras de quién sería el coordinador y hubo mediciones. Nadie que entiende un poco de encuestas se puede dar por sorprendido, porque David ha ganado dos elecciones anteriormente. Llegamos unidos, absolutamente cohesionados, con mucho compromiso de defender nuestra ciudad”, afirmó.