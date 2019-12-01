Marina del Pilar niega traición a la patria; culpa a Jaime Bonilla por audios filtrados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 12:53:36

Mexicali, Baja California, a 15 de julio 2026.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo rechazó ser culpable de traición a la patria, por presuntamente compartir información confidencial con autoridades extranjeras.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a la patria; nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de México o la integridad de nuestras instituciones”, declaró ante medios de comunicación.

En ese sentido, Ávila Olmedo explicó que en su cargo no tiene acceso a información de seguridad nacional y dijo que la conversación revelada ocurrió en un ambiente personal relacionado con la cancelación de su visa para entrar a EEUU.

Lo anterior, luego de que se filtraron unos audios en los que aparentemente, la mandataria estatal se compromete a proporcionar datos que se manejan en las Mesas de Seguridad a Estados Unidos.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la política de extracción morenista aseguró que el contenido difundido fue manipulado y sacado de contexto y señaló al ex gobernador Jaime Bonilla como el culpable de la difusión del material.

La gobernadora de Baja California manifestó que el encuentro que fue grabado se dio el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, luego de que su antecesor, de extracción petista le ofreció reunirse con supuestos intermediarios de autoridades de Estados Unidos para abordar el tema de su visa.

No obstante, Ávila Olmedo admitió que tiempo después descubrió que no se trataba de funcionarios estadounidenses, por lo que consideró que Bonilla le tendió una trampa.

“No permitiré que una venganza personal o política me distraiga de la responsabilidad que me confió el pueblo de Baja California. Mi compromiso con el combate al crimen organizado ha sido y seguirá siendo absoluto”, concluyó.