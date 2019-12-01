Mariela Gutiérrez Escalante reconoce la eutanasia de más de 10 mil perros durante su gestión en la alcaldía de Tecámac; Propaem afirma que no se ajustó a la ley

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 22:09:11

Ciudad de México, 16 de abril de 2026.- La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, admitió que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se aplicó la eutanasia a 10 mil 962 perros, en su mayoría animales en situación de calle.

La cifra salió a la luz tras la difusión de un video en el que la legisladora sostiene una discusión con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) sobre dichas prácticas, dato que posteriormente confirmó ya en su función como senadora.

Gutiérrez Escalante defendió su actuación al señalar que se trataba de animales callejeros y aseguró que todo se realizó con apego a la normatividad vigente. Además, argumentó que existían casos de agresiones a personas que justificaban las medidas adoptadas.

No obstante, funcionarios de la Propaem sostienen una versión distinta, al señalar que los sacrificios no se ajustaron a la ley y que se llevaron a cabo sin diagnósticos previos ni la intervención de personal debidamente capacitado.

El caso ha generado debate público en torno al control de los perros en situación de calle y el cumplimiento de las normas para el bienestar animal, mientras se espera que las autoridades correspondientes determinen si existieron irregularidades en estos procedimientos.