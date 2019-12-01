Mariana Trinidad Lemus Mendoza se perfila para encabezar la renovación en la CANACO SERVYTUR Morelia

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- La empresaria Mariana Trinidad Lemus Mendoza se posiciona como una de las figuras centrales en el proceso de renovación de la CANACO SERVYTUR Morelia, en un 2026 que marca el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa para el comercio organizado de la capital michoacana; su perfil combina experiencia empresarial, preparación académica y una visión institucional que la colocan como carta fuerte en la contienda.

Este año representa un periodo de transición para la Cámara, al concluir la gestión encabezada por Alondra Villaseñor Fernández, quien ha liderado desde 2023 y fue ratificada para un tercer periodo consecutivo correspondiente al ciclo 2025-2026. Durante su administración se fortaleció el sector empresarial local y se consolidó una agenda de colaboración con distintas instancias gubernamentales.

Ante este escenario, comienzan a definirse los perfiles interesados en asumir la presidencia. Entre ellos destaca Mariana Trinidad Lemus Mendoza, quien desde hace más de diez años ha aportado su conocimiento y dinamismo al interior de la Cámara, participando activamente en el impulso de proyectos y estrategias para fortalecer al comercio formal.

Actualmente se desempeña como Directora General de “Central de Materiales”, empresa familiar que administra tres sucursales y que ha logrado consolidarse en su ramo. Su experiencia en la operación y expansión de negocios le ha permitido conocer de primera mano los desafíos que enfrentan las y los empresarios locales.

En el ámbito académico, cuenta con licenciatura en Negocios Internacionales y maestría en Gobierno y Políticas Públicas, formación que le brinda una visión integral entre el sector privado y el público. Además, cursó el programa de Innovación, Estrategia y Liderazgo en The President and Fellows of Harvard College y mantiene preparación continua en el IPADE Business School, donde concluyó en 2025 la tercera continuidad del programa de Alta Dirección en Guadalajara.

Por su trayectoria, disciplina y liderazgo, Mariana Trinidad Lemus Mendoza encabeza esta nueva etapa de renovación y se consolida como una aspirante sólida para dirigir la CANACO SERVYTUR Morelia en un momento clave para el fortalecimiento del sector empresarial en Morelia.