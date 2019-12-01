Marco del Prete mostró madurez política al no buscar la gubernatura de Querétaro: Agustín Dorantes

Querétaro, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Luego de que Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) se bajó de la contienda interna por abanderar la gubernatura en Querétaro para las elecciones de 2027, el senador Agustín Dorantes Lámbarri reconoció la madurez política de Del Prete Tercero al señalar que no buscará la candidatura del PAN a la gubernatura.

Esta decisión, dijo Dorantes Lambarri muestra su respaldo al liderazgo del gobernador Mauricio Kuri y seguir trabajando en la Secretaría de Desarrollo Sustentable para hacer de Querétaro un estado ganador que avanza con resultados.

“Marco del Prete es un funcionario comprometido, de resultados, y con una visión clara para el desarrollo de Queretaro, por lo que reconozco su decisión de anteponer la unidad y el proyecto de estado. Eso habla de su responsabilidad, de su madurez política y de su amor por Querétaro. Marco es mi gran amigo y un compañero con el que hemos compartido muchas batallas por el bien del estado. Su compromiso con Querétaro es incuestionable".