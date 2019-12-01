Marco Antonio “N”, alias “El Ñecas” extorsionaba en Salamanca, Celaya, Juventino Rosas y Villagrán; fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 13:13:24

Guanajuato, Guanajuato, 8 de diciembre del 2025.– En estos cuatro puntos del corredor industrial, y en diversas comunidades aledañas, operaba Marco Antonio “N”, conocido como “El Ñecas”, quien fue sentenciado a 16 años y 10 meses de prisión por el delito de extorsión agravada, luego de que la Fiscalía General del Estado demostrara su participación en una amplia red de cobro de cuotas.

Las investigaciones revelaron que entre enero de 2019 y febrero de 2022, el hoy sentenciado encabezó una célula criminal dedicada a intimidar a dieciocho comerciantes de la comunidad de La Luz, en Salamanca. A través de amenazas directas, los obligaba a aportar dinero de manera periódica y designaba a una de las víctimas para recolectar el efectivo del resto.

De acuerdo con la Fiscalía, “El Ñecas” coordinaba las exigencias mediante mensajes de texto y chats conocidos como “tandas”, gestionados desde aplicaciones de mensajería. Estas herramientas le permitían organizar los cobros y mantener el control sobre los afectados.

Durante la audiencia de explicación de sentencia, el Tribunal determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran contundentes: análisis de telefonía que permitió rastrear los números desde los cuales se realizaban las amenazas, entrevistas a víctimas y actos de investigación de campo que confirmaron el modo de operación del grupo criminal.

Además de la condena de prisión, la autoridad judicial ordenó una multa económica, el pago de reparación del daño, la suspensión de sus derechos electorales y la negación de cualquier beneficio de reducción de pena.

La FGE destacó la relevancia de la resolución, pues “El Ñecas” operaba como jefe operativo de una organización criminal con presencia en Salamanca, Celaya, Juventino Rosas y Villagrán, desde donde coordinaba actividades ilícitas y mantenía un esquema sostenido de extorsión.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para ubicar a otros implicados y desarticular por completo la estructura delictiva.