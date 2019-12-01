Marchas ciudadanas deben ser un llamado de atención a las autoridades: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:24:31

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre del 2025.- Las marchas ciudadanas deben ser vistas como un llamado de atención para las autoridades, aseguró Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, quien destacó la importancia de mantener la paz social en el estado.

“Siempre una marcha tiene que ser una llamada de atención para todos. Aquí en Querétaro estamos abiertos a la ciudadanía, muy atentos a las cuestiones de seguridad y salud, para poder seguir teniendo un estado de paz”.

Esto, luego de las tres marchas ciudadanas que se realizaron en la capital del estado en protesta de la inseguridad que se vive en el país y recientemente por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Kuri González consideró que su administración permanece abierta al diálogo con la ciudadanía y atenta a temas de seguridad, salud y bienestar, con el objetivo de preservar la estabilidad en Querétaro.

Reconoció que el país enfrenta un reto importante en materia de inseguridad y que es necesario trabajar de manera conjunta para reducir los índices delictivos. Recordó que, en recientes movilizaciones realizadas en 66 ciudades, la mayoría transcurrió en paz, aunque en algunas se registraron disturbios.

“Tenemos que ponernos de acuerdo, porque sí tenemos un reto muy importante: la seguridad en varias partes del país. Tenemos que trabajar juntos”.

Destacó la continuidad del trabajo conjunto entre fuerzas armadas, policías municipales y estatales, así como la capacitación constante de los cuerpos de seguridad.

Sobre la propuesta de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, de excluir el narcomenudeo (así como la defraudación fiscal) del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, el mandatario estatal consideró que debe revisarse con cuidado, ya que este ilícito está vinculado a un alto número de homicidios en el país.

“Sería mejor incrementar las penas en lugar de tratar de eliminar delitos. Siempre he dicho que debemos dar más herramientas a las fuerzas policiales y municipales”.

Finalmente, cuestionado sobre un reportaje que señala que más del 90 por ciento de ciertos procesos de adjudicación se realizaron de manera directa, Kuri aseguró no tener conocimiento del tema, pero se comprometió a revisarlo con la contraloría y las dependencias correspondientes. “Con todo gusto lo revisaremos para conocer en qué se basan esos señalamientos”.