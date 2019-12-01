Marcha por la paz en Sinaloa, grito desesperado de un pueblo que ya no puede más: Alejandro Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 16:08:46
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2025.- La marcha por la paz que se llevó a cabo en Sinaloa, además de un reclamo firme, es el grito desesperado de un pueblo que ya no puede más, afirmó el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, al advertir que la violencia que se registra en esa entidad está fuera de control.

“Cada día corren balas, se derrama sangre y el gobierno sigue cruzado de brazos, mintiendo, negando, burlándose del dolor de la gente”, aseguró el senador y dirigente nacional del tricolor. 

Sostuvo que en Sinaloa “no hay seguridad, no hay justicia, no hay quien dé la cara. Y mientras tanto, Morena quiere destruir la democracia para perpetuarse en el poder”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI expresó: “Lo que vimos hoy en Sinaloa es el grito desesperado de un pueblo que ya no puede más. La marcha por la paz es un reclamo firme. ¡La violencia está fuera de control”.

Por lo anterior, el líder nacional del tricolor consideró que “esto ya no es un gobierno, es una dictadura disfrazada”, al tiempo que dijo que “México no puede esperar más para recuperar el rumbo”.

