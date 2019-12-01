Mantienen Bedolla y Gabinete de Seguridad monitoreo para garantizar la tranquilidad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, continúa el monitoreo permanente en todo el estado para dar seguimiento puntual a las acciones que garanticen la tranquilidad de la población.

“En Michoacán no bajamos la guardia; ante cualquier situación, estamos alerta, coordinados y con toda la fuerza del estado al servicio de la gente”, puntualizó el mandatario, quien reiteró el llamado a las y los michoacanos a mantener la calma y mantenerse informados a través de los canales oficiales institucionales para evitar la difusión de noticias falsas.

Ramírez Bedolla destacó que este despliegue operativo cuenta con la participación de las fuerzas estatales y federales de seguridad para fortalecer la presencia en las principales vías de comunicación y municipios afectados, tras la reacción generada por el operativo federal realizado en el estado de Jalisco.

El propósito es garantizar el libre tránsito y que el desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía no se vea interrumpida, recalcó el gobernador, quien instruyó a los mandos policiales a mantener una estrecha comunicación con los 113 municipios del estado y a priorizar la atención inmediata a cualquier reporte ciudadano a través de las líneas de emergencia.

“La paz se construye con presencia, pero también con una reacción oportuna; estamos utilizando todas las herramientas tecnológicas del C5i para vigilar cada rincón de nuestra entidad", manifestó.