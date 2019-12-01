Mantienen activo el Plan DN-III para atender contingencias en Querétaro

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- El comandante de la XVII Zona Militar de Querétaro, José Guillermo Lira Hernández, afirmó que el Plan DN-III está activo en la entidad, por lo que están coordinados con autoridades estatales y municipales para atender cualquier contingencia en caso de que sea necesario.

“Efectivamente, en caso de que se registren las lluvias con mayor intensidad, ya tenemos nuestros protocolos listos y diariamente ya contamos con personal ya designado para atender cualquier emergencia; estamos en coordinación con Protección Civil del estado y de los municipios”, dijo.

Reconoció que en el municipio de Pinal de Amoles ya se trabajó de forma coordinada para liberar una vía, que debido a un deslave por las lluvias en la zona incomunicó a una comunidad.

“Todo el tiempo estamos monitoreando con otras autoridades; principalmente en la Sierra, en el municipio de Pinal de Amoles, incluso ya estuvimos participando en ligero deslave con el personal de Seguridad Pública y Protección Civil local, liberamos la vía que incomunicó a una comunidad”.

Recordó que hasta el momento no ha sido necesario activar el Plan DN-III, como ocurrió en octubre del 2025, cuando las lluvias incomunicaron a muchas comunidades de los municipios que conforman a la Sierra Gorda.