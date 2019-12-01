Mantiene la FGE de Querétaro la orden de aprehensión en contra del homicida de Perla Citlali

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 17:28:52

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- El homicida de Perla Citlali Martínez Zúñiga, quien fue encontrada sin vida, hace un año, al interior de un consultorio dental en el municipio de San Juan del Río, ha presentado una serie de medios de defensa los cuales le fueron desfavorable por lo que la Fiscalía General del Estado de Querétaro mantiene en curso la orden de aprehensión en su contra, confirmó el titular de la dependencia estatal, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

“Es importante mencionar que esta persona ha tratado de presentar una serie de medios de defensa, sin embargo, le fueron desfavorables y nosotros mantenemos vigente nuestra orden de aprehensión y buscamos que se realice la detención”.

Esto, luego de que la familia de la víctima, quien hace un par de días ofreció una rueda de prensa para exigir la aprehensión del homicida de Perla Citlali Martínez Zúñiga, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro resultados concretos pues ya pasó un año y el presunto responsable sigue en libertad.

De Jesús Hernández aseguró que la institución trabaja con transparencia y celeridad en las investigaciones del feminicidio de Perla Citlali.

Explicó que, tras las primeras diligencias, se realizaron cateos en un consultorio odontológico y se aseguraron diversos indicios, incluidos elementos genéticos y pruebas periciales.

“Con celeridad se realizó el trabajo y desarrollo de las diligencias correspondientes que permitieron identificar quién fue la persona responsable de la comisión de ese delito”.

Informó que la Fiscalía solicitó apoyo de autoridades estatales, municipales, federales e incluso internacionales para lograr la detención. Actualmente existe una ficha roja de Interpol, lo que permitirá que el individuo sea detenido en cualquier país.

Subrayó que, aunque las investigaciones requieren sigilo para no alertar al prófugo, la institución comparte el mismo interés que la familia de la víctima: lograr la captura y garantizar justicia.

“Defendemos los derechos de la víctima y nos interesa que esta persona sea localizada, identificada y que permanezca en prisión por la comisión del delito”.

Detalló que en las primeras horas del caso se obtuvieron órdenes de cateo y de aprehensión, ejecutadas de manera simultánea. Sin embargo, el presunto responsable habría abandonado el estado inmediatamente después de los hechos, lo que motivó la solicitud de colaboración a nivel nacional e internacional.