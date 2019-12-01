Mantiene Kuri la apertura para diálogo con Astrid Ortega

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 16:16:05

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González recalcó que mantiene puertas abiertas para atender las peticiones y necesidades que se puedan por parte de la presidenta del municipio de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez.

Explicó que la reunión que se tenía planeada la semana pasada, y que no se pudo concretar, por lo que está se podría agendar en el momento en el que así lo pida Astrid Ortega.

Afirmó que en ningún momento se le faltó al respeto a la presidenta de Cadereyta Montes, por lo que espera se puedan establecer puntos de acción para el bienestar social de dicha demarcación.