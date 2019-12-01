Mantiene Gobierno de Morelia recorrido por lluvias

Mantiene Gobierno de Morelia recorrido por lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 18:51:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Brigadas del Gobierno de Morelia, atienden de inmediato las incidencias derivadas por la fuerte lluvia que se registró la tarde de este martes, en distintos puntos de la capital.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos y oficiales de la Policía Morelia, se desplazaron a zonas prioritarias, para atender las solicitudes de apoyo y liberar las vialidades obstruidas por el agua.

Hasta el momento, se reportan calles encharcadas que ya son atendidas por las brigadas municipales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra explosión en empresa gasera de Huetamo, Michoacán; hay dos heridos
Detienen a mujer presunta responsable del homicidio de un hombre en el Fraccionamiento Villa Magna de Morelia, Michoacán 
Golpe federal en Michoacán; FGR presume un noviembre implacable: 36 sentenciados, 52 vinculados y más de 600 mandamientos cumplidos
En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta relacionada en la agresión a policías municipales
Más información de la categoria
Golpe federal en Michoacán; FGR presume un noviembre implacable: 36 sentenciados, 52 vinculados y más de 600 mandamientos cumplidos
Localizan sana y salva a María Edith reportada como desaparecida en Zitácuaro, Michoacán 
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
Comentarios