Mantiene Gobierno de Morelia recorrido por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 18:51:16

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Brigadas del Gobierno de Morelia, atienden de inmediato las incidencias derivadas por la fuerte lluvia que se registró la tarde de este martes, en distintos puntos de la capital.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos y oficiales de la Policía Morelia, se desplazaron a zonas prioritarias, para atender las solicitudes de apoyo y liberar las vialidades obstruidas por el agua.

Hasta el momento, se reportan calles encharcadas que ya son atendidas por las brigadas municipales.