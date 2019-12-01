Mantiene Gobierno de Morelia brigadas de bacheo y rehabilitación de vialidades

Morelia, Michoacán, a 3 de julio de 2026.- Como parte de la atención permanente a los reportes ciudadanos y con el objetivo de mantener vialidades más seguras durante la temporada de lluvias, las brigadas de bacheo del Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, realizaron este viernes trabajos de rehabilitación en distintos puntos de la ciudad mediante dos procedimientos especializados.

Las labores iniciaron sobre el Periférico Paseo de la República, frente a la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, donde cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas llevaron a cabo trabajos de bacheo para reparar la carpeta asfáltica dañada.

Asimismo, las brigadas se trasladaron a las laterales de Paseo de la República, a la altura de las colonias Ignacio Zaragoza y El Realito, donde se empleó la maquinaria Jetpatcher, equipo que permite realizar un riego de sello de manera ágil y eficiente para atender daños en el pavimento, especialmente en zonas afectadas por las lluvias.

Durante la jornada, el trabajador Manuel Alvarado García destacó el orgullo que representa para las cuadrillas contribuir al mantenimiento de las vialidades y prevenir accidentes mediante la reparación oportuna de los baches.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para reducir la velocidad al pasar por las zonas de trabajo, con el fin de proteger tanto a los automovilistas como al personal operativo que diariamente labora sobre las calles y avenidas de la ciudad.

Por su parte, el encargado de la Jefatura de Patio de Maniobras de Bacheo de la Secretaría de Obras Públicas, David Arias Leyva, explicó que en esta temporada las lluvias aceleran el deterioro del pavimento, especialmente en puntos donde se presentan encharcamientos frecuentes, por lo que las brigadas priorizan la atención inmediata en los sitios que representan un mayor riesgo para automovilistas y motociclistas.

Subrayó que la instrucción es intervenir con rapidez los baches de mayor tamaño para evitar daños a los vehículos y, sobre todo, prevenir accidentes, además de mantener trabajos permanentes en distintos puntos de la ciudad, incluso mediante turnos vespertinos y atenciones emergentes cuando la situación lo requiere.

Finalmente, Juan José Anguiano Chávez señaló que para el personal operativo la mayor satisfacción es servir a la ciudadanía mediante el mejoramiento de las vialidades y contribuir a que las familias puedan trasladarse con mayor seguridad, al tiempo que reconoció que el agradecimiento de los conductores representa un incentivo para continuar realizando esta labor todos los días.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de continuar atendiendo los reportes ciudadanos y fortaleciendo las acciones de conservación de la infraestructura vial, priorizando las zonas de mayor circulación para brindar calles más seguras y en mejores condiciones para todas y todos.