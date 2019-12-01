Mantiene CEEAV atención a víctimas de violencia en Coahuayana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:24:49

Morelia, Michoacán; 08 de diciembre de 2025.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dará seguimiento puntual a las víctimas y víctimas indirectas de los hechos de violencia en Coahuayana, indicó el titular, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Luego de su visita al lugar de los hechos, el comisionado estatal dio a conocer que hasta el momento se tiene un registro de 25 víctimas tras el incidente violento que cobró vidas humanas, cifra que se seguirá actualizando conforme avancen los trabajos de acompañamiento.

Dijo que de manera inmediata y en atención y acompañamiento a las acciones del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se desplegó personal de la Unidad Regional de Lázaro Cárdenas, profesionales de diversas disciplinas que brindaron acompañamiento puntual en cada caso, incluso apoyando en las labores de traslado de los heridos a los hospitales para la atención médica inmediata.

Detalló que las personas que resultaron lesionadas presentan heridas a consecuencia de los fragmentos de la explosión, y se realizó el registro de cada una de ellas en los distintos hospitales y clínicas en donde reciben la atención médica.

Así también comentó que resultaron dañados diversos negocios, algunos con pérdidas totales de su patrimonio y otros con daños parciales; cuyos propietarios y sus familias son también atendidos por la Comisión.

Puntualizó que la CEEAV mantendrá el acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas y familiares; así como el seguimiento legal para la atención integral, la reparación del daño y el acceso a la justicia.

La CEEAV condena estos hechos y mantiene su firme compromiso para atender a las víctimas y víctimas indirectas, a la vez que coadyuvará, desde la esfera de sus competencias, para que se haga justicia y se logre la reparación integral de los daños.