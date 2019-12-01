Mantener cercanía con las familias fortalece la labor legislativa: Adriana Campos Huirache

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 18:11:55

Jacona, Michoacán, 15 de julio de 2026.- El contacto permanente con la ciudadanía y la atención directa a sus necesidades son fundamentales para construir soluciones que mejoren la calidad de vida de las familias michoacanas, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, durante un recorrido por la colonia Buenos Aires.

Como parte de su agenda de trabajo territorial, la legisladora visitó a vecinas y vecinos de esta colonia, donde escuchó de manera directa sus inquietudes, necesidades y propuestas, reiterando su compromiso de mantener un diálogo cercano que permita impulsar gestiones en beneficio de la población.

Durante la visita, Adriana Campos saludó a Nicol y a su familia, a quienes expresó sus mejores deseos para una pronta recuperación, con la confianza de que muy pronto podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas con la alegría y fortaleza que la caracterizan.

La coordinadora parlamentaria del PRI destacó que cada encuentro con la ciudadanía representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre la sociedad y sus representantes, así como para dar seguimiento a las gestiones que contribuyan a mejorar las condiciones de las comunidades.

Asimismo, refrendó su compromiso de seguir siendo una aliada de las familias michoacanas, acompañándolas en sus necesidades y promoviendo acciones que generen bienestar.

Subrayó que continuará recorriendo los municipios y colonias del estado para escuchar a la población y dar respuesta, desde el ámbito legislativo y de gestión, a las demandas más sentidas.

Finalmente, Adriana Campos Huirache reiteró que su labor como diputada se basa en el trabajo cercano, el diálogo permanente y la gestión responsable, convencida de que solo con la participación ciudadana es posible construir mejores oportunidades para Michoacán.