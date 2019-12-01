Mantendrán operativos de alcoholimetría en Querétaro durante las fiestas decembrinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:26:39

Querétaro, Querétaro, a 23 de diciembre 2025.- Durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo se mantendrán los operativos de alcoholimetría en la ciudad, y que las personas remitidas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA), conocido como “el torito” y “la vaquita”, recibirán un menú especial en estas fechas, informó César Zavala, director de Justicia Cívica.

Señaló que el menú para Navidad se conforma de lomo enchilado, espagueti a la parmesana y ensalada de manzana y para Año Nuevo será pollo al cordon bleu, sopa fría y gelatina.

Recordó que, conforme a criterios de derechos humanos, los infractores reciben tres comidas diarias, desayuno, comida y cena, independientemente de la fecha.

“Preferiblemente de que cenen en el torito a que cenen en su casa, se comparte este menú para concientizar a la sociedad sobre la importancia de evitar conducir bajo los efectos del alcohol”.

Adelantó que en 2026 se cumplirán 10 años de la implementación del operativo de alcoholimetría en Morelia. Zavala adelantó que se prevén reforzamientos y mejoras en el programa.

“Antes se instalaba un solo punto de revisión; actualmente se colocan varios puntos simultáneos y se incrementó de dos a tres equipos de jueces por noche, ampliando la capacidad de atención”.

Además, dijo, se reforzarán los operativos de alcoholimetría durante las festividades decembrinas por lo que los días 24 y 31 de diciembre estas acciones se realizarán en un horario de las 23:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente.

“Se instalarán dos puntos simultáneos, que cambiarán de ubicación cada hora con el objetivo de disuadir la conducción en estado de ebriedad y prevenir accidentes durante las celebraciones”.

Adelantó que para el próximo año se contempla en el presupuesto la renovación de unidades de alcoholimetría, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y continuar disuadiendo la conducción bajo los efectos del alcohol.

Explicó que los puntos de revisión se determinan con base en la estadística de incidencia que analiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Los operativos no se limitan al primer cuadro de la ciudad; también se han instalado en zonas al norte y sur, incluso cerca de la carretera a Huimilpan y la ubicación busca evitar congestionamientos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Aclaró que la Dirección de Justicia Cívica no regula las tarifas de grúas y corralones, ya que estas dependen de concesionarios registrados ante la Agencia de Movilidad del Estad por lo que los costos varían según la distancia recorrida y el tipo de maniobra; si el infractor no entrega las llaves, se utiliza un dolly, lo que genera un cargo adicional y para evitar el traslado al corralón, se permite que un acompañante con licencia vigente y que apruebe la prueba de alcoholimetría se lleve el vehículo y normalmente los vehículos remitidos son enviados principalmente al Corralón Sur”.

Afirmó que en lo que va de la administración, dos menores de edad han sido sancionados por conducir en estado de ebriedad y cuya sanción aplicada fue una amonestación, prevista en el artículo 37 del Reglamento de Justicia Cívica; se notificó a los tutores y el vehículo es remitido al corralón y el registro quedó asentado en el sistema, lo que puede derivar en sanciones más severas en caso de reincidencia.