Manantiales de Urandén, símbolo de preservación y turismo sustentable: Secma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 16:14:14
Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Los manantiales de Urandén, en el lago de Pátzcuaro, son un ejemplo emblemático de la recuperación y conservación de los ecosistemas, tradición e identidad de Michoacán, resaltó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López.

En el marco de la Noche de Muertos, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) destacó el valor natural y cultural inigualable de los manantiales de Urandén, ya que durante esta festividad, el sitio se convierte en un epicentro de la tradición, lo que impulsa el turismo sustentable.

Subrayó que estos cuerpos de agua son un ejemplo emblemático de lo que son las Zonas de Restauración Ambiental en Michoacán, como parte del Sistema Estatal de Área de Conservación, las cuales tienen como objetivo recuperar la estructura y  función de los ecosistemas del estado.

El secretario recordó que estos cuerpos de agua son un sustento tanto para la biodiversidad local como para las comunidades ribereñas del lago de Pátzcuaro, ya que su restauración ha contribuido a mejorar la calidad del agua, reducir la invasión del lirio acuático y recuperar hábitats de aves acuáticas en la laguna.

Por lo anterior, se exhorta a los visitantes a respetar el entorno natural y las normas comunitarias establecidas para que disfruten de la ancestral velada de ánimas. La Secma hace un llamado a la sensibilidad cultural para preservar la autenticidad de esta celebración.

