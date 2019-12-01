Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Ante la respuesta favorable por parte de la ciudadanía para aprovechar la condonación de multas y recargos en refrendos vehiculares, licencias de conducir sin renovar, placas de circulación anteriores y cambios de propietario extemporáneos, la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), mantendrá abiertos varios módulos y oficinas de Recaudación durante mañana sábado.

El tesorero estatal, José Luis Tapia Zavala, dio a conocer lo anterior al informar que se trata de ampliar las alternativas con la intención de que la población tenga oportunidad de aprovechar el programa "Ponte a mano, regularízate", con vigencia hasta el 15 de diciembre.

Mencionó que los módulos que laborarán mañana sábado en Morelia son los de Capuchinas, TAM Central Camionera y Centro de Convenciones y Exposiciones; además, al interior del estado la gente podrá acudir a las oficinas de Recaudación en Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

El funcionario estatal destacó que con esta ampliación de horario se contribuye a incrementar la recaudación estatal y que las y los michoacanos tengan sus documentos en orden.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, llamó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios de este programa, lo que se traducirá en un respaldo directo a la economía familiar, mayor dinamismo económico en el estado y más obras de impacto colectivo.