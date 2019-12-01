Mañana cierra registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, invita a inscribirse en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), un modelo de educación flexible y dual que permite también terminar carreras inconclusas y oferta opciones innovadoras para el desarrollo de las comunidades. El proceso de registro concluye este sábado 31 de enero.

La UNRC ofrece formación vinculada al bienestar comunitario y al desarrollo integral. A nivel nacional prevé alcanzar los 202 mil alumnos para el 2030, y su oferta incluye licenciaturas como Derecho, Mercadotecnia, Humanidades y Narrativas Multimedia, Contaduría y Finanzas, Turismo, Economía y Psicología, además de la Ingeniería en Control y Automatización y otras áreas de ciencias sociales y exactas.

El modelo educativo híbrido y dual permite flexibilidad para quienes tienen responsabilidades externas. Este esquema facilita la permanencia escolar y garantiza que la educación sea un derecho accesible, adaptándose a las realidades de las y los estudiantes que buscan transformar su entorno social a través del compromiso colectivo.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la institución iniciará con sedes en Zacapu, Múgica y Zitácuaro, descentralizando la formación profesional. Las personas interesadas pueden consultar los planes de estudio y detalles de cada plantel en el portal oficial https://goo.su/fsKfYC, donde se especifica el enfoque humano y comunitario de cada programa académico.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que la participación juvenil fortalece el tejido social desde las aulas. Los aspirantes pueden realizar su registro directamente en el enlace https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. Con ello, la SEE promueve espacios de aprendizaje que priorizan la integración comunitaria en todo el estado.