Mañana cierra registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina

Mañana cierra registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 16:07:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, invita a inscribirse en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), un modelo de educación flexible y dual que permite también terminar carreras inconclusas y oferta opciones innovadoras para el desarrollo de las comunidades. El proceso de registro concluye este sábado 31 de enero. 

La UNRC ofrece formación vinculada al bienestar comunitario y al desarrollo integral. A nivel nacional prevé alcanzar los 202 mil alumnos para el 2030, y su oferta incluye licenciaturas como Derecho, Mercadotecnia, Humanidades y Narrativas Multimedia, Contaduría y Finanzas, Turismo, Economía y Psicología, además de la Ingeniería en Control y Automatización y otras áreas de ciencias sociales y exactas.

El modelo educativo híbrido y dual permite flexibilidad para quienes tienen responsabilidades externas. Este esquema facilita la permanencia escolar y garantiza que la educación sea un derecho accesible, adaptándose a las realidades de las y los estudiantes que buscan transformar su entorno social a través del compromiso colectivo.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la institución iniciará con sedes en Zacapu, Múgica y Zitácuaro, descentralizando la formación profesional. Las personas interesadas pueden consultar los planes de estudio y detalles de cada plantel en el portal oficial https://goo.su/fsKfYC, donde se especifica el enfoque humano y comunitario de cada programa académico.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que la participación juvenil fortalece el tejido social desde las aulas. Los aspirantes pueden realizar su registro directamente en el enlace https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. Con ello, la SEE promueve espacios de aprendizaje que priorizan la integración comunitaria en todo el estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Aseguran 300 cartuchos útiles,12 cargadores y equipo balístico durante operativo en Buenavista, Michoacán
Muere presunto asaltante tras intento de robo en fraccionamiento de Celaya, Guanajuato
Hallan tráiler abandonado en Zamora, Michoacán; presentaba impactos de bala en el parabrisas
Más información de la categoria
Sin intocables: SSP Michoacán abre fuego contra la corrupción policial y lleva de la patrulla al banquillo a 11 uniformados
Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Se mantiene recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán en Estados Unidos
Comentarios