Magistrado de Morelia emite sentencia de 50 años de prisión a Diego Urik “N” en caso de feminicidio

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal Región Morelia emitió una nueva resolución dentro de una causa penal relacionada con el delito de feminicidio cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V., en cabal cumplimiento de la ejecutoria de un amparo federal.

En dicha determinación emitida con esta fecha, el magistrado confirma la sentencia condenatoria de 50 años de prisión a Diego Urik “N”, misma que deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020; además, se le suspenden sus derechos políticos y se le condena al pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.

En ese sentido, se ratificó la obligación del sentenciado de cubrir el monto de $1,246,986.40 pesos (un millón, doscientos cuarenta y seis mil novecientos ochenta y seis pesos 40/100 m.n.) por concepto de indemnización y gastos mortuorios, así como la reparación del daño moral derivado de las afectaciones psicológicas ocasionadas a los familiares de la víctima, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de sentencia.

El nuevo Poder Judicial de Michoacán está comprometido con la justicia pronta y expedita, con la protección de los derechos de las víctimas y el estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales federales.