Magistrada y magistrados civiles Región La Piedad ya atienden asuntos; se reactiva al 100% la segunda instancia en el estado 

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- A partir de hoy, viernes 14 de noviembre, el Poder Judicial de Michoacán, a través del Órgano de Administración Judicial, reactivó al 100% la operación de trámites en segunda instancia con el inicio de funciones de la Sala Colegiada Civil de la Región de La Piedad, que ya se encuentra atendiendo asuntos provenientes de juzgados en materia civil, familiar y mercantil de los distritos judiciales de Jiquilpan, La Piedad, Puruándiro, Tanhuato y Sahuayo.

La Sala está integrada por la magistrada Citlalli Fernández González, así como por los magistrados Rafael Argueta Mora (quien preside) y Julio César Valdés Reséndiz. Además, conviene recordar que la Sala Unitaria Penal de esa región, a cargo del magistrado Mario Sotelo Rodríguez, está en funciones desde el pasado 16 de octubre.

Con la reactivación del 100% de los trámites de segunda instancia, la Sala Colegiada Civil de la Región La Piedad inicia funciones bajo un esquema de trabajo ordenado y constante que garantiza el avance sostenido de los asuntos.

El acuerdo del Órgano de Administración, establece que los juzgados de primera instancia enviarán sus expedientes de manera programada cada semana, lo que permitirá un flujo continuo de asuntos y una atención permanente por parte de la magistrada y los magistrados, favoreciendo un trabajo colegiado más ágil y organizado.

Para conocimiento de la ciudadanía, tanto la Sala Colegiada Civil como la Sala Unitaria Penal se encuentran ubicadas en Boulevard Lázaro Cárdenas #2610, colonia Jardines del Cerro Grande, en La Piedad. Espacio destinado a recibir y dar trámite a los asuntos de segunda instancia de la región, reafirmando el compromiso de un Poder Judicial más abierto, accesible y cercano a la gente.