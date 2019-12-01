Magistrada Martha Magaly Vega Alfaro habla sobre el desahogo de testimonios especiales en un juicio oral en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 10:14:08
Morelia, Michoacán, 01 de septiembre de 2025. La magistrada Martha Magaly Vega Alfaro, titular de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema Desahogo de testimonios especiales en un juicio oral en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En este episodio, la magistrada Vega Alfaro expone los protocolos de actuación que las personas juzgadoras deben seguir para el desahogo de pruebas de grupos vulnerables, como Niñas, Niños, Adolescentes y personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Señala que estos lineamientos definen el trato que debe brindarse a dichos sectores, así como la manera adecuada de manejar la información en las audiencias para garantizar su protección y seguridad.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=GEuTarMArw4

El Arte de lo Bueno y lo Justo es una producción realizada por el Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), el cual también se transmite por la señal de radio y televisión del mencionado sistema y la emisora Vox FM.

