Magistrada Laura Elena Alanís García explica el papel de las Salas Unitarias Penales en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025. El nuevo Poder Judicial de Michoacán tiene como objetivo acercar la justicia a la ciudadanía y hacerla más ágil; en este sentido, la regionalización de las Salas Unitarias Penales contribuye de manera decisiva a ese propósito, al garantizar que la segunda instancia se encuentre más próxima a las y los justiciables.

En esta nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo, la magistrada de la Sala Unitaria Penal de la Región Zamora, Laura Elena Alanís García, señaló que las y los magistrados penales tienen la obligación de revisar y resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia, garantizando que las decisiones judiciales se apeguen a la legalidad y los principios del debido proceso.

La magistrada Alanís García, quien además es presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, destacó que la imparcialidad de sus resoluciones se garantiza mediante el estricto cumplimiento de los principios éticos y jurídicos que rigen la función judicial. Las magistradas y magistrados deben actuar con independencia, sin influencia externa, y basarlas únicamente en las pruebas y argumentos presentados durante el proceso.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=sdd0HRE8qwk; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.