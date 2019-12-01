Magistrada Josceline Infante Esquivel habla sobre los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los juicios en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- La magistrada Josceline Infante Esquivel, titular de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los juicios en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En este episodio, la magistrada Infante Esquivel expone que la relevancia del tema radica en reconocer que, debido a su condición de vulnerabilidad, este sector de la población no puede ser tratado en las mismas circunstancias que una persona adulta. Señala que, por esta razón, diversos organismos, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales, han establecido la obligación de garantizarles un acceso efectivo a la justicia, con el propósito de proteger y priorizar sus derechos.

