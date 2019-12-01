Maestros defraudados colocan mantas para visibilizar problemática en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 19:27:36

Querétaro, Querétaro, a 2 julio de 2026.- Un grupo de profesores que colocó diversas lonas en distintos puntos de la ciudad como parte de una manifestación pacífica para continuar alzando la voz para solicitar respuestas sobre un presunto fraude relacionado con un apoyo económico al que, aseguran, fueron convocados a participar a través de representantes sindicales.

Los quejosos refieren que a través de esta acción denuncian el trato que han recibido por parte del Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), José Luis N., y de la maestra Isabel N, quienes han buscado desacreditar el movimiento, calificándolos de mentirosos y de ser un grupo de choque.

Estas acusaciones, refieren, las hacen, únicamente por exigir respuestas ante el presunto fraude relacionado con un apoyo económico al que fueron invitados por conducto de ellos.

“Nuestra exigencia es clara: queremos transparencia, respuestas y justicia. Hemos decidido alzar la voz porque estamos cansados de que se sigan vulnerando nuestros derechos y nuestra dignidad”.

A la sociedad queretana le solicitaron su apoyo y solidaridad para que conozcan su caso, lo difundan y permanezcan informados, con el propósito de que ninguna otra persona pueda verse involucrada en una situación similar.

Aseguraron que la manifestación continuará siendo pacífica y respetuosa, pero también firme en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de verdad y justicia.