Este viernes concluye aplicación de examen de admisión en la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 02 de julio de 2026.- Este viernes 3 de julio la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) llevará a cabo la última jornada de aplicación de exámenes de nuevo ingreso para las y los aspirantes que buscan incorporarse a alguno de sus programas académicos durante el ciclo escolar 2026-2027.

La evaluación se realizarán en las instalaciones del Auditorio de Usos Múltiples de la casa de estudios, en dos horarios, en el turno matutino presentarán examen los sustentantes a las áreas de Humanidades y Derecho, así como a los programas de nivel Técnico, mientras que por la tarde concluirá el proceso con quienes buscan ingresar a las licenciaturas de la rama de Ciencias Económico-Administrativas.

En la jornada matutina aplicarán las y los aspirantes a las licenciaturas en Filosofía, Historia, Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social, Lingüística, Literatura y Estudios Cinematográficos, Periodismo, Comunicación, Derecho, Ciencias Sociales, Seguridad Pública y Ciencias Forenses, además de los programas de Guitarrería, Música, Artes Visuales, Danza, Teatro, Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Técnico Superior Universitario en la Enseñanza de Idiomas.

Por la tarde, presentarán evaluación quienes obtuvieron su ficha para cursar las licenciaturas en Economía, Comercio Exterior, Política, Gobierno y Gestión Pública, Mercadotecnia, Contaduría, Administración, Informática Administrativa, Actuaría y Ciencias de Datos, Agronegocios, así como Turismo Sostenible y Desarrollo Local.

Para esta última jornada, la Máxima Casa de Estudios reiteró el llamado a las y los sustentantes para acudir con anticipación, descansar adecuadamente la noche anterior y asistir bien alimentados, a fin de realizar su examen en las mejores condiciones.

De igual forma, refrenda que es obligatorio presentar la ficha de ingreso impresa, una identificación con fotografía, llevar lápiz, goma, sacapuntas, y una calculadora básica. La UMSNH enfatizó además que no se permitirá el acceso con teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos, por lo que exhortó a las y los aspirantes a seguir las indicaciones del personal universitario para garantizar una jornada ordenada y sin contratiempos.