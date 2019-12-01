Accidente sobre la México-Querétaro deja 10 heridos

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 14:10:50

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio 2026.- Al menos 10 personas resultaron lesionadas, tres de ellas, trasladadas a un hospital, luego de un fuerte accidente que se registró, en la autopista federal 57 México- Querétaro.

Fue a altura de Quintas del Marqués, en dirección a Celaya, en donde un camión, cargado con bultos de cemento, se quedó sin frenos, lo que ocasionó, y un al llegar a la zona en mención, se impactara contra varios vehículos.

Fueron al menos 13 los vehículos, entre ellos el protagonista, los vehículos que fueron impactados, dos de ellos, quedaron volcados, quedando todos con severos daños materiales.

A la zona, acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, auxiliaron a los lesionados y posteriormente trasladaron a tres al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que ocasionó una severa carga vehicular en la zona.