EEUU acusa a hijo y sobrino de "El Abuelo" Farías por delitos federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 13:18:04

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de julio 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó formalmente de tres cargos criminales a Juan José Farías Mendoza, alias “Juanjo” y a Israel Vega Farías, mejor conocido como “Papo”, hijo y sobrino, respectivamente, de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, líder de un grupo delincuencial de Michoacán.

Según el recurso legal, los señalados son acusados de producción e importación de metanfetamina, uso y posesión de armas de fuego, ametralladoras e instrumentos destructivos, y por apoyo a una organización terrorista designada.

La Fiscalía estadounidense asegura que al menos entre junio de 2021 y junio de 2025, "Juanjo" y "Papo" se involucraron en la producción de metanfetamina para su importación a Estados Unidos, como parte de la operación criminal de "Cárteles Unidos", organización liderada por El Abuelo.

“De forma consciente dieron apoyo material y recursos, incluyendo pero no limitados a propiedades como instrumentos monetarios, químicos, instalaciones y tierras, y servicios como personal y la transportación y distribución de metanfetamina”, señala el documento.

Cabe mencionar que, según las leyes de Estados Unidos, si los imputados son detenidos y encontrados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.