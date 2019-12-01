Cae "El Bomba" en Hermosillo; está señalado como segundo al mando de organización criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 14:51:29

Hermosillo, Sonora, a 2 de julio 2026.- Un hombre identificado como Jesús Adrián “N”, alías “La Bomba”, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Hermosillo, Sonora.

Las autoridades informaron que el detenido está señalado como el segundo al mando del grupo delictivo conocido como Los Salazar y considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto en la entidad.

En ese sentido, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que la detención fue resultado de un de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Según información oficial, “La Bomba” cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes: ocho por el delito de desaparición cometida por particulares y dos por homicidio calificado.

Además, las autoridades mantienen en proceso la solicitud de una orden de aprehensión adicional, también por homicidio calificado.

Al momento de su captura los agentes de aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de narcóticos y un vehículo.