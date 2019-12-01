Detienen a presunto jefe operativo por caso de comunicadora desaparecida en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 20:21:08

Ciudad de México, 2 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado informó la detención en Coatzacoalcos de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como presunto jefe operativo de una organización delictiva y como uno de los presuntos responsables de la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez.

De acuerdo con las autoridades, la periodista fue reportada como desaparecida el pasado mes de junio en el municipio de Nanchital.

Con esta captura suman siete personas detenidas por su presunta relación con el caso. La Fiscalía indicó que el arresto fue resultado de las investigaciones y de las detenciones previas de otros integrantes de la célula delictiva.

Como parte de las diligencias, también fue localizado un rancho en Ixhuatlán del Sureste que presuntamente era utilizado por la organización criminal, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.