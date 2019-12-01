Aprehenden a octavo expolicia implicado en caso Arantepacua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 14:04:20

Morelia, Michoacán, a 2 de julio 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron de la captura de Franco "N", octavo exelemento de la Policía Estatal presunto involucrado en los hechos ocurridos en Arantepacua en 2017, caso en el que aún permanecen vigentes 16 órdenes de aprehensión, de las cuales la mitad ya han sido cumplimentadas.

Sobre el particular, el encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, señaló que la detención se realizó el pasado 27 de junio, como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras ser presentado ante un juez, Franco "N" fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, fabricación de datos de prueba para incriminar a una persona y tortura.

Con esta captura, suman ocho expolicías estatales detenidos entre el 21 de abril y el 27 de junio de 2026. Mismos que son: Ricardo "N"; Mauricio "N"; Juan Carlos "N"; Jorge "N"; Bulmaro "N"; Marco Antonio "N"; Azahel "N" y Franco "N".

La FGE reiteró que las investigaciones continúan para ejecutar las órdenes de aprehensión restantes y llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables de este caso.