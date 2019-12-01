Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”

Apatzingán, Mich., a 2 de julio de 2026.- La violencia volvió a exhibir la frágil realidad que vive Apatzingán. Mientras la presidenta municipal, Fanny Arreola, difundía en sus redes sociales fotografías de su participación en las llamadas Ferias por la Paz, acompañada de funcionarios estatales, federales y mandos militares, sujetos armados sembraban el terror al incendiar tres taxis del servicio público con bombas molotov en distintos puntos de la ciudad.

Los ataques ocurrieron este jueves y tuvieron como blanco unidades del transporte público en las colonias 18 de Marzo e Infonavit Los Pochotes. Aunque no hubo personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron cuantiosas y el mensaje de los agresores volvió a encender las alarmas entre uno de los sectores más vulnerables a la delincuencia.

El atentado más reciente se registró sobre la calle Ignacio de la Llave, frente a la base del sitio Máquinas Rojas, donde el taxi marcado con el número económico 19 fue consumido por las llamas tras ser alcanzado por un artefacto incendiario.

Minutos antes, otra unidad del mismo sitio había sido atacada bajo el mismo modus operandi en esa misma colonia.

El tercer hecho violento ocurrió sobre la calle 8, en la colonia Infonavit Los Pochotes, donde otro vehículo del servicio público también terminó envuelto en fuego luego de que delincuentes lanzaran una bomba molotov y escaparan antes de que arribaran las corporaciones de seguridad.

Elementos policiacos y cuerpos de emergencia acudieron para sofocar los incendios y resguardar las zonas, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar si los atentados están relacionados con un nuevo episodio de extorsión o cobro de piso contra los trabajadores del volante.

Los ataques ocurren en un momento especialmente delicado para Apatzingán, municipio que continúa enfrentando hechos de violencia pese a los constantes anuncios oficiales sobre estrategias de pacificación.

La coincidencia entre los incendios y la participación de la alcaldesa Fanny Arreola en un evento denominado "Ferias por la Paz" no pasó desapercibida para ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el contraste entre el discurso institucional y la realidad que enfrentan diariamente los habitantes del municipio.

Mientras desde los escenarios oficiales se habla de paz, convivencia y reconstrucción del tejido social, en las calles de Apatzingán los delincuentes continúan actuando con suficiente libertad como para incendiar vehículos del transporte público a plena luz del día y escapar sin que hasta el momento exista reporte de personas detenidas.

Una vez más, la violencia terminó robándose el protagonismo de los eventos gubernamentales y recordó que, para miles de habitantes de Apatzingán, la paz sigue siendo una promesa mucho más presente en los discursos y las publicaciones oficiales que en la realidad cotidiana.