Lupillo Aguilera impulsa la reunificación familiar de migrantes michoacanos a través de la A.C. “Michoacanos Construyendo Juntos”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:37:11
Pátzcuaro, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Con el compromiso que lo ha caracterizado durante más de dos décadas de servicio público y gestión social, el profesor Lupillo Aguilera Rojas, ex diputado local y federal, así como ex presidente municipal de Tingambato, continúa impulsando acciones en favor de las familias del distrito, particularmente en temas de reunificación familiar y apoyo a migrantes michoacanos.

A través de la Asociación Civil “Michoacanos Construyendo Juntos”, que él encabeza, se brinda acompañamiento, asesoría y apoyo logístico a personas adultas mayores para la obtención de visas y su traslado a Estados Unidos, con el propósito de reencontrarse con sus hijas, hijos y familiares después de muchos años de separación.

“El tema de la reunificación familiar es muy emotivo y significativo para mí en lo personal y para todo el equipo que conforma nuestra asociación. Nos alegra ver que se están dando resultados positivos, gracias al trabajo en equipo. Esta labor es admirable y tendrá un impacto real en la vida de muchas personas”, expresó Lupillo Aguilera.

El ex legislador destacó que de manera constante se gestionan trámites y programas de apoyo en favor de la población, reafirmando su compromiso con las y los michoacanos que viven dentro y fuera del país. Asimismo, subrayó que estos esfuerzos se realizan con sensibilidad y cercanía, fortaleciendo el vínculo entre las familias y sus comunidades de origen.

Desde hace más de 15 años, el profesor Lupillo Aguilera mantiene activa su oficina de enlace en Pátzcuaro, donde se brinda atención directa y gratuita a quienes requieren orientación en temas migratorios, trámites federales, estatales o programas sociales.

Noventa Grados
