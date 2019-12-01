Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- Luis Navarro hizo eco del llamado de habitantes de más de una decena de tenencias de Morelia, quienes mantienen su cariño y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y confían en que la Transformación también pueda avanzar desde la capital michoacana, con mejores caminos, servicios públicos y oportunidades para sus familias.

Durante sus recorridos por estas comunidades, el aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia ha escuchado a agricultores, ganaderos, productores de mezcal y pequeños comerciantes, quienes consideran que todavía se puede hacer mucho desde el municipio. Como parte de este acercamiento, sostuvo un encuentro con jefas y jefes de tenencia de Santa María de Guido, Tenencia Morelos, San Miguel del Monte, Atécuaro, Jesús del Monte, Santiago Undameo, Tiripetío y Tacícuaro, donde también coincidió con Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los trabajos en defensa de la Transformación en Michoacán.

Navarro recordó que Morelia tiene una riqueza que va mucho más allá de sus grandes avenidas e industrias: desde la gastronomía tradicional de Santa María de Guido y la producción de mezcal en Atécuaro, Jesús del Monte y San Miguel del Monte, hasta las actividades agrícolas de Tenencia Morelos, Santiago Undameo y Tiripetío. A ello se suman las artesanías, la ganadería y los pequeños comercios que sostienen a numerosas familias, con productos que pueden llegar a otros municipios, estados y países.

El exsecretario de Finanzas de Michoacán consideró que el orden financiero debe servir para atender estas necesidades. Recordó que durante su gestión estatal se logró recuperar la estabilidad de las finanzas públicas y señaló que administrar bien los recursos permite destinarlos a obras, servicios y mejores condiciones para trabajar.

Finalmente, Luis Navarro agradeció a las jefas y jefes de tenencia, así como a todas las comunidades que le han abierto sus puertas durante sus recorridos y a lo largo de sus años de servicio público. Reconoció su disposición para dialogar y reiteró la importancia de mantener la unidad y escuchar a las familias para que la Transformación llegue también a los barrios y tenencias de Morelia.